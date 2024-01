Zakaz sprzedaży energetyków do 18. roku życia. Co sądzą o tym Polacy?

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce zakazuje się sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia. Wprowadzony zakaz budzi jednak podzielone opinie. Zapytaliśmy Polaków, czy sądzą, że przyniesie on odczekiwany, pozytywny skutek. - Z jednej strony, faktycznie widzę po moich znajomych, że przesadzają i prowadzi to do tragicznych skutków. Z drugiej strony, ja wiem, że to nic nie da. Ludzie będą to obchodzić - usłyszeliśmy w jednej z odpowiedzi.

Rozwiń