Zakazane przed sklepem. Przyłapani zapłacą 1000 zł

Pies przywiązany do stojaka rowerowego, drzwi lub wiaty na wózki zakupowe to dość częsty widok zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach. Nie wszyscy właściciele czworonogów jednak wiedzą, że łamią w ten sposób prawo. Co więcej, takiego zachowania nie pochwalają też psi behawioryści.