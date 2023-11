Pies liże cię po twarzy? Wiadomo, co to oznacza

Pies liże cię po twarzy? Wiadomo, co to oznacza

Wielu właścicieli psów zastanawia się nad różnymi zachowaniami swoich pupili, m.in. nad tym, dlaczego liżą ich po dłoniach czy po twarzy. Niektórzy z nich obawiają się, czy takie zachowanie ich psa nie jest powodem do niepokoju.

Widok psa, który liże swojego właściciela po rękach czy po twarzy, nie jest zaskakujący. Czasem jednak może to być dla nas niezrozumiałe. Dlaczego psy chcą lizać ludzi? Czy to powód do niepokoju? A może wręcz przeciwnie – oznaka bliskości i przywiązania ze strony zwierzęcia?

Dlaczego pies liże człowieka?

Okazuje się, że psie lizanie ma co najmniej kilka przyczyn. Na szczęście, większość z nich to pozytywne powody, które wskazują na silną więź łączącą psa ze swoim właścicielem. Często zdarza się, że pies chce lizać człowieka, kiedy ten wraca do domu. To zupełnie normalne - pies, który tęsknił za swoim panem, w ten sposób okazuje swoje emocje – tęsknotę za panem i radość z powrotu.

Pies, liżąc swojego właściciela, wyraża w ten sposób również swoją sympatię i miłość. Jeśli zwierzę spontanicznie liże właściciela w dłonie, na przykład kiedy leży blisko niego, można być pewnym, że pies po prostu lubi danego człowieka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Lizanie jest także dla psa sposobem okazania szacunku wobec człowieka. Pies, który zachowuje się w ten sposób wobec swojego właściciela, pokazuje swoje niższe miejsce w hierarchii.

Czy lizanie u psa oznacza chorobę?

Inny powód, dla którego psy liżą ludzi, jest bardziej przyziemny. Czasami bywa tak, że na naszych dłoniach pozostał jakiś zapach, który jest przyjemny dla psa, zwłaszcza jeśli chwilę wcześniej jedliśmy coś aromatycznego i kuszącego dla psa, na przykład wędlinę.

Lizanie dla psa to też sposób, aby zdobyć więcej informacji o tym, gdzie byliśmy i z kim mieliśmy kontakt. To jest dodatkowy sposób na zbieranie informacji, obok węchu, który jest u psa o wiele silniejszy niż u człowieka.

Niestety, uporczywe psie lizanie może być również oznaką problemów ze zdrowiem. Warto zwrócić uwagę, jeśli nasz pies liże własną sierść. Zazwyczaj jest to po prostu dbanie o higienę, ale kiedy pies bardzo często i długotrwale skupia się na jednym miejscu, może to być oznaką bólu i może prowadzić do wyłysienia. Lizanie sierści, a także domowych przedmiotów, może również być oznaką stresu i chęci rozładowania napięcia.