WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 zakupy on linezakupy internetzakupy spożywcze 27-07-2020 (22:02) ZAKUPY SPOŻYWCZE Z GWARANCJĄ JAKOŚCI DO TWOICH DRZWI Są tysiące powodów, żeby pójść na zakupy, ale jeszcze więcej – żeby zostać w domu. Dotyczy to zwłaszcza zakupów spożywczych, które nie dają zazwyczaj tyle satysfakcji, co wybieranie nowych ubrań, butów czy mebli. Dzięki usłudze Everli by Szopi zakupy podstawowych produktów żywnościowych sprowadzają się do kilku kliknięć na telefonie lub w komputerze, a za jakość dostarczonych artykułów ręczy przeszkolony, profesjonalny szoper, który sam wybiera produkty we wskazanym sklepie, a później je dostarcza pod drzwi. Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Model zakupowy Everli, który od lat sprawdza się we Włoszech zdobył, również zaufanie Polaków. Za zrealizowanie zamówienia, które wygodnie można złożyć przez stronę internetową (pl.everli.com/pl) lub za pomocą aplikacji w systemach IOS (https://apps.apple.com/pl/app/szopi-zakupy-spo%C5%BCywcze-online/id982250066?l=pl) i Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.supermercato24.supermercato24&hl=pl) odpowiada dedykowany, przeszkolony szoper. Pełni on funkcję asystenta zakupowego. Osobiście wybiera zamówione przez klienta produkty zwracając szczególną uwagę na to, aby były świeże i najwyższej jakości. Ponieważ zamówienie może być modyfikowane do ostatniej chwili, klient unika sytuacji, w której np. zapomniał o jakimś produkcie – w każdej chwili może go dodać do zamówienia. Brak odpowiedniego asortymentu również nie stanowi problemu. Szoper jest w stałym kontakcie z klientem, dzięki temu łatwo może zamienić wybrany produkt na inny z dostępnych w sklepie. Klienci śmiało mogą zamawiać również produkty mrożone, ponieważ szoperzy wyposażeni są w torby przystosowane do przechowywania produktów świeżych i mrożonych. Usługa Everli by Szopi łączy zalety on-line i obsługi przez człowieka, co wzbudza zaufanie klientów, których grono lawinowych rośnie. Jak pokazują ostatnie miesiące, sytuacja związana z COVID-19 znacząco przyspieszyła rozwój zakupów spożywczych on-line. Taki model zakupowy jest nie tylko doraźnym rozwiązaniem dla obecnej sytuacji, ale również odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. Tym, czego chyba wszystkim nam brakuje, jest czas. Można powiedzieć, że korzystając z możliwości jakie dają zakupy on-line, kupujemy sobie czas, który w tradycyjnym modelu musielibyśmy poświęcić na dojazd do sklepu, wybór produktów oraz stanie w kolejkach. To, co charakteryzuje dostawy zakupów realizowanych za pośrednictwem Everli by Szopi, są krótkie, bo tylko godzinne okna dostaw, czyli ustalony termin, w którym możemy spodziewać się szopera z zakupami. To akurat tyle, żeby obejrzeć odcinek ulubionego serialu lub poczytać książkę. Tak wąskie okna nie wymagają od klienta kilkugodzinnej dyspozycyjności i tym samym dostosowania planu dnia. Wystarczy wybrać najwygodniejszy przedział np. od godziny 18 do 19. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla rodzin z dziećmi i osób zapracowanych, których codzienny grafik jest zazwyczaj bardzo napięty, a każda zaoszczędzona minuta jest na wagę złota. materiały partnera Istotą zakupów on-line jest fakt, że realizujemy je bez wychodzenia z domu, tym samym oszczędzając nie tylko czas, ale w obecnej sytuacji dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. W trakcie największych obostrzeń związanych z pandemią Everli by Szopi wprowadziło usługę darmowej dostawy dla seniorów oraz personelu medycznego. Okazało się, że wiele zamówień zostało zrealizowanych osobiście przez osoby 60+. To pokazuje, że taka forma zakupów jest przyjazna dla każdego pokolenia. Zakupy realizowane przez Everli by Szopi są ciekawą propozycją dla osób ceniących swój wolny czas lub… mających tego czasu bardzo mało. To rozwiązanie zarówno dla zapracowanej businesswoman, jak i matki zajmującej się pielęgnacją maluszka. To również rozsądny wybór dla osób starszych, które nie chcą narażać swojego zdrowia ani dźwigać do domu ciężkich toreb z zakupami. W roku 2019 świeże warzywa znalazły się w 70% koszyków klientów Everli by Szopi, a owoce – w 62%. W prawie co drugim koszyku znalazły się sery twarogowe i pleśniowe oraz mleko i śmietana, a także pieczywo. Popularne były wśród klientów desery, jogurty i napoje mleczne (42% koszyków). W dwóch koszykach na pięć znalazło się mięso, a w co trzecim – wędliny. Równie popularne były przetwory w słoikach oraz przetwory i dodatki. W 2020 r. w zasięgu usługi Everli by Szopi znaleźli się klienci z 15 miast: Bytomia, Gdańska, Gdyni, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Sopotu, Sosnowca, Szczecina, Tychów, Warszawy i Wrocławia, a także okolic Warszawy: Piaseczna, Piastowa i dzielnicy Wawer. Tym samym już ok. 7 milionów mieszkańców Polski może robić zakupy przez internet w swoich ulubionych sklepach. Do końca sierpnia nowi klienci mogą skorzystać z darmowej dostawy. Przy pierwszym zamówieniu złożonym w aplikacji w systemie Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.supermercato24.supermercato24&hl=pl) oraz IOS (https://apps.apple.com/pl/app/szopi-zakupy-spo%C5%BCywcze-online/id982250066?l=pl) lub przez stronę internetową (pl.everli.com/pl) należy wpisać kod LATOEVERLI Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku