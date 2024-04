Zalej wrzątkiem. Gąsienice znikną co do jednej

Innym sposobem na pozbycie się gąsienic jest wbicie w ziemię metalowych prętów o zakończeniu przypominającym hak. Pozostaw go na wysokości około 5 cm nad poziomem ziemi. Gąsienice mogą pomylić go z wężem lub innym drapieżnikiem, co skłoni je do ucieczki. Jest to łagodna i efektywna metoda na pozbycie się tych szkodników z ogrodu.