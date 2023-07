Żałowała, że nie urodziła premierowi dziecka? Jedno westchnienie

Przeprowadziłam mnóstwo rozmów z ludźmi teatru, od garderobianych przez aktorki do reżyserów, i nie tylko z Teatru Polskiego, gdzie przepracowała blisko 70 lat. Gdy była ważną premierową, koleżeństwo często korzystało z jej pomocy, a pod garderobą nr 15 stały kolejki. Pomagała, póki mogła, ale trwało to do czasu. A potem? Nie była lubiana w środowisku, po części z pewnością dlatego, że wciąż była żoną prominenta, a to powód do zazdrości i do obawy.