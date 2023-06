Niechciane ciąże Niny Andrycz

Trzeci raz spotkałam Ninę kilka lat później na Nowym Świecie, gdy szła do albo z Kameralnego, a ja z moją małą Anusią za rączkę do Kielmana, świetnego szewca. Nina, zawsze sama piękna, myślę, była wrażliwa na piękno, a moja Ania była dzieckiem zjawiskowym. Oczy jak latarnie w kolorze zielonym, co rzadkie u dzieci, ciemna główka. Nina spojrzała na małą i aż ją zatkało. Powiedziała: «Hmm, charmain, charmain», na co moja rezolutna mała spytała: «A cio to, cio to?», co w jej języku znaczyło: «Co ona mówi?». Pani Nina dodała: «Wie pani, mówię po francusku, żeby małej nie przewrócić w głowie». To zabawne i miłe wspomnienie".