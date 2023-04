Załóż gumkę recepturkę na wieszak. O poranku sobie podziękujesz

Drugim sposobem jest pokrycie wieszaków jutowym albo konopnym sznurkiem. Można dostać je w pasmanterii, ale i w sklepie ogrodniczym. Materiał przylgnie do chropowatej struktury sznurka, a dzięki temu, ubrania nie będą się zsuwać. Trzecim sposób to użycie taśmy izolacyjnej. Podobnie jak w przypadku patentu z gumkami recepturkami, taśmą izolacyjną należy pokryć końcówki ramion wieszaka. Taśmy nie należy żałować. Powinna ona odstawać na co najmniej 2 cm i więcej — w innym wypadku ubrania nadal będą się zsuwać.