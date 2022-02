Żałuje bycia matką. Nie jest nawet pewna, czy kocha swoją córkę

Wychowanie dziecka jest ogromnym wyzwaniem i niewątpliwym trudem, którego niemal na co dzień doświadcza każdy rodzic. Jednak wszystkie momenty załamania są zazwyczaj wynagradzane przez radosne chwile. Lecz nie każdy ich doświadcza lub często zostają one przytłoczone przez nadmiar negatywnych emocji. Chyba większość rodziców ma czasem po prostu dość, jednak ta kobieta doszła do punktu, w którym żałuje, że w ogóle ma dzieci.