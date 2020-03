WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 3 zdrowie kobietydzień kobiet#zamiastkwiatka Michał Dziedzic 4 godziny temu #ZamiastKwiatka. Najcenniejszy podarunek na Dzień Kobiet W tegoroczny Dzień Kobiet wraz z organizacją Kwiat Kobiecości chcemy #ZamiastKwiatka podarować najcenniejszy prezent – zdrowie. Na ulicach... Rozwiń A na co A na co mogę wymienić dla … Rozwiń Transkrypcja: A na co A na co mogę wymienić dla No coś cenniejszego nie chyba dziękuję Jestem zadowolona Cześć jesteśmy tu dziś by sprawdzić jak ważne dla Polek jest ich własne zdrowie Ile kobiet bada się regularnie a przede wszystkim czy będą skłonne wymienić Otrzymanym na Dzień Kobiet kwiat Za dużo cenniejszy choć mniej oczywiste pod Czy chciałaby pani wymienić te piękne róże na coś cenniejszego jeszcze To jest test na HPV jak często się pani badać zoologiczny No chyba nie ma takiej potrzeby Oj może raz na 2 lata W ogóle jak byłam dziewczyną studentką Często i sumienie tak często jak pół roku bo jestem w grupie Drzwi pani że zaledwie 27% kobiet bada się cytologiczne Aż tak mało niestety mało nie przypuszczałam że tylko tyle mam tutaj przy sobie bransoletkę Kwiat kobiecości I test na HP Chciałby pani zobaczyć jak wygląda taki test Pewnie trzeba robić kiedy nas i później wysyłamy ten test Woli pani kwiat czy test na HP Jednak za wyraźniej Tak ale co jest najmniejsza dla No oczywiście że z rana okej no dobrze Jak człowiek zdrowy to Róża może być na cały dzień