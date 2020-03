WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 5 zdrowie kobietcytologiarak szyjki macicynowotwór#zamiastkwiatka Oskar Netkowski 59 min. temu #zamiastkwiatka. Najlepszy prezent, jaki możesz wręczyć kobiecie 8 marca "Byłabym zachwycona, że ktoś tak o mnie pomyślał", "gdyby mój ukochany zrobił mi taki prezent, to bym co zacałowała". Tak kobiety reagowały... Rozwiń Nie wiem nie mam pojęcia że my tak … Rozwiń Transkrypcja: Nie wiem nie mam pojęcia że my tak bym zareagował Byłabym zdezorientowana Dzień dobry sekundę pani zajmę wyobrazić sobie pani że jestem pani mężem chłopakiem 8 marca przyjeżdżam do pani Drzwi Mam dla pani różyczkę że bardzo jestem elegancko ubrany do perfumowany po prostu jak z bajki Ozime czeka limuzyna jest dobra muzyka śmiejemy się rozmawiałem i nagle zatrzymuje się tak nie mówi A ja mówię moja droga Teraz pójdziesz zrobić sobie cytolog No na pewno jestem zaskoczona Internetowy była zaskakująca W sumie nie wiedziałabym cena Ojej ale wydaje się że to byłoby poniekąd urocze bo jest Obraz To znaczy że mnie bardzo kochasz Jeżeli chcesz żebym się bała bym była zachwycona że ktoś o mnie tak pomyślał w ogóle że mężczyzna taką nie pomyśl Samemu się często jest ciężko zmotywować Do tego aby zrobić takie badania a zdrowie jest najważniejsze I to jest największa forma pokazana miłość jeżeli mój ukochany zrobiłby Prezentom go za całował Mam dla kogo żyć i jest to ważne żeby była zdrowa jak nagrywa