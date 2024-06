Zamieściła przejmujący wpis. "Domu już nie ma"

Joanna Horodyńska to modelka, stylistka telewizyjna i krytyczka mody, która dała się poznać widzom przede wszystkim ze współprowadzenia programów, takich jak "Miasto kobiet" czy "Gwiazdy na dywaniku". Prywatnie jest córką przedsiębiorcy Jana Horodyńskiego i profesorki ekonomii, Ewy Okoń-Horodyńskiej. W jednej z ostatnich relacji na Instagramie wspomniała ojca, który zmarł pod koniec października 2017 roku.

23 czerwca w relacji Joanny Horodyńskiej na Instagramie pojawiło się zdjęcie z jej ojcem. Horodyńska dodała do niego poruszający wpis o tęsknocie - zarówno za ukochanym tatą, jak i domem, który można było zauważyć w tle. To dom jej dziadków.

- Nie mogę o niej myśleć jak o przyjaciółce, bo nie znoszę czegoś takiego, jak przyjaciółki matka i córka. Kocham to stwierdzenie, że jest to dziecko. Dziecko będzie przez całe życie i trzeba tak do tego pochodzić. Zawsze się opiekować, troszczyć, zawsze patrzeć czy jest coś, gdzie można pomóc - oznajmiła w "Dzień Dobry TVN".