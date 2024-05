Celowo "zapomniała" spodni. Ona też lansuje najgorętszy trend

We wtorek (28 maja) w Warszawie odbyły się 15. urodziny magazynu "K MAG", na które zaproszono mnóstwo gości. Na wydarzeniu przyznano nagrody w sześciu kategoriach - filmie, muzyce, sztuce, modzie, fotografii i aktywizmie.

Z kolei na ściance celebryci mieli szansę błysnąć przed fleszami aparatów. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Borys Szyc, Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys, Natalia Szroeder, Magdalena Cielecka, Omenaa Mensah, Wojciech Mazolewski, Gosia Baczyńska oraz Joanna Horodyńska. To właśnie znawczyni mody zaskoczyła swoją stylizacją.

To nie pierwszy raz, gdy Joanna Horodyńska pojawiła się w stylizacji "bez spodni". Na początku lutego modelka postawiła na podobny look podczas wiosennej ramówki stacji Polsat. Po odważny trend sięga też. Maja Sablewska oraz Anna Wyszkoni. Już w ubiegłym roku mikroskopijne szorty miała m.in. Kendall Jenner.

Trend "bez spodni" podbił światowe wybiegi największych miast, co spowodowało, że coraz więcej kobiet decyduje się zamiast klasycznych spodni czy spódnicy włożyć miniaturowe szorty.

Joanna Horodyńska lansuje trend "no pants"

Modelka i stylistka połączyła szorty z krótkimi kowbojkami , a na głowę nałożyła kapelusz niczym z Teksasu . Głównym elementem outfitu był jednak długi płaszcz z rozcięciami na ramionach. Look uzupełniła prostym topem, który wsunęła w cekinowe szorty.

