Zamieszkała na wsi i zaczęła zmiany. "Wywozili mnie przysłowiową taczką"

Tak. Wcześniej listy dostarczano do sklepu. Był to tzw. wiejski monitoring – każdy je sobie przeglądał, stojąc kolejce po chlebek. Ja mówię: "Hola, jak to, nie ma tu skrzynek pocztowych?". Dla mnie to było oczywiste, ale dla mieszkańców to była rewolucja! Widzieli masę problemów – będą musieli iść do skrzynki! A co, jak zgubią kluczyk? Takich mentalnych zmian było dużo. Niektórzy bali się nawet festynu. Niby chcieli, ale się bali. Może im było dobrze w tym marazmie, nie wiem. Zwłaszcza starsze pokolenie nie było zadowolone, bo nagle przychodzi z bloku gówniara – a nie miałam wtedy nawet trzydziestki – i się rządzi, więc to był trudny czas.