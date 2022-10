Z miasta na wieś z miłości do rolnika. "Umiałam tylko siać rzeżuchę"

Z Warszawy na rzecz wsi zrezygnowała również Karolina Urbańska. - Marzyłam o domu w górach od dzieciństwa - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską warszawska księgowa, która przeniosła się na wieś. - Partnera, z którym właśnie realizuję to marzenie, poznałam cztery lata temu przez aplikację randkową. On marzył dokładnie o tym samym, choć mieszkał w dużym mieście, gdzie zajmował się sprzętem audio w studiach nagraniowych. Wyjechaliśmy na wakacje do Kotliny Kłodzkiej i postanowiliśmy za rok tu wrócić, by poszukać ziemi do kupienia – relacjonuje. Los chciał, że ziemia we wsi Idzików w Kotlinie Kłodzkiej, wraz ze stojącym na niej domem i innymi zabudowaniami, znalazła się zaledwie dwa tygodnie później. Karolina i jej partner długo się nie zastanawiali.