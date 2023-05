Zanim poznał żonę, miał kilka dziewczyn. Andrzej Duda zdradził swój sposób "na podryw"

Na łamach tabloidu wyznał też, że sama Agata Duda dopuściła się przed ślubem "oszustwa matrymonialnego" i choć wcześniej jeździła z narzeczonym na narty, po ślubie wyznała prawdę na ten temat. - Zaproponowałem małżeński wyjazd na narty, a ona: nigdy więcej! I wyrzuciła narty do piwnicy - zdradził Duda. Okazało się, że wybranka wcale nie lubi tego sportu.

O tym, jakim dzieckiem i nastolatkiem był przyszły prezydent opowiedział w jednym z wywiadów jego ojciec. W programie "Politycy od kuchni" przyznał, że syn lubił czytać i interesował się światem, a ogromny wpływ na niego miało harcerstwo. - Harcerstwo i ministrantura to są dwa skrzydła, które na młodego chłopca mają, według mnie, bardzo pozytywny wpływ - powiedział Jan Duda.

