Zanurz w płynie i naciągnij na żelazko. Materac odzyska dawny blask

Materac to prawdziwy król sypialni i… siedlisko licznych bakterii. Każdego dnia na jego powierzchni zbiera się brud, kurz, pot, resztki martwego naskórka czy płyny ustrojowe, które przenikają przez prześcieradło.

Z czasem na białej powierzchni materaca pojawiają się nieestetyczne plamy. Jak się ich pozbyć? Istnieje na to kilka różnych sposobów, jednak patent z Instagram daje natychmiastowe efekty.

Naciągnij na żelazko. Materac odzyska dawny kolor

Materac wymaga regularnego prania. Specjaliści zalecają, aby robić to przynajmniej raz na pół roku. Pranie materaca nie należy do najłatwiejszych, ze względu na jego rozmiar i chłonność materiału. Po wypraniu należy odczekać kilkadziesiąt godzin, aby całkowicie wysechł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wyczyścić materac? Najlepszym rozwiązaniem jest pranie parowe, jednak nie każdy może pozwolić sobie na zakup urządzenia, a taka usługa kosztuje nawet 200 złotych. Jest jednak jeden, równie skuteczny, szybki i tani sposób, który cieszy się popularnością na Instagramie. Użytkownik publikujący jako ogrilow_ pokazał, jak wyczyścić materac w kilka chwil.

Jak to zrobić? Zacznij od przygotowania domowego preparatu do prania materaca. Wyciągnij dużą miskę i wsyp do niej opakowanie sody oczyszczonej, miarkę płynu do prania, odrobinę płynu do płukania i 50 ml wody.

Tak przygotowaną mieszankę dokładnie wymieszaj, a następnie, zanurz w niej czystą ścierkę z mikrofibry. Odsącz ją z nadmiaru płynów i przymocuj ją do żelazka. Włącz urządzenie i przyłóż je do materaca. Po chwili zobaczysz, że plamy znikają, to wszystko dzięki mieszance sody i płynu do prania połączonej z parą.

Jak szybko wyczyścić materac?

To tylko jeden ze sposobów na wyczyszczenie materaca. Jeśli nie masz tyle czasu i chcesz jedynie odświeżyć materiał, sięgnij po sodę oczyszczoną. Rozsyp ją obficie po całej powierzchni. Pozostaw ją tak na 1-3 godziny, a na końcu odkurz materac. Soda oczyszczona pozbędzie się nieprzyjemnego zapachu, a także widocznie wybieli pokrowiec.

