Wetrzyj w brudny materac. Po chwili będzie jak nowy

Przepis na sukces. Wystarczy zmieszać kilka tanich składników

Aby uzyskać płyn czyszczący, dzięki któremu z łatwością pozbędziemy się zanieczyszczeń z materaca, wystarczy przygotować 150ml ciepłej wody, a następnie dodać do niej 1 łyżkę soli, 1 łyżkę sody oczyszczonej, 1 łyżkę płynu do naczyń i 2 łyżki octu. Składniki mieszamy w misce, po czym przelewamy do butelki. Tym razem nie musi być z atomizerem, wystarczy zwykła plastikowa. W nakrętce dodatkowo robimy małą dziurkę, żeby ułatwić sobie dozowanie płynu. Teraz bierzemy czystą ściereczkę i zabieramy się do roboty.