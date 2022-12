Zapach YES. Zapach kobiety

- Głównym motywem unikalnej kompozycji jest chrupka nuta zielonej papryki. Symbolizuje ona nowoczesność, wolną myśl i brak ograniczeń w czerpaniu z kobiecej kreatywności. To rześki, roślinny zapach, który podkreśla otwartość na nowe idee i świeżość myślenia.- mówi Marta Siembab. - Pikantna, paprykowa nuta otulona jest szlachetną różą, co w połączeniu doskonale wyraża siłę i delikatność, awangardę i ponadczasowość biżuterii YES. Ten mariaż natury i nowoczesności zapachu daje też wrażenie musującej, wibrującej lekkości. Krągłe nuty zapachowe są niezwykle sensualne i emanują naturalnym ciepłem, co dodatkowo podbija jedwabisty dodatek dymu z kadzidłowca. To właśnie on uwypukla głębię uczuć i emocji, które są źródłem kobiecej siły - podkreśla senselierka.