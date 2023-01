Zapięła koszulę na jeden guzik. Ale to buty Jennifer Lopez zrobiły wrażenie

Jennifer Lopez ma słabość do monochromatycznych stylizacji. I chociaż może wydawać, że kolorystyczny total look to pójście na łatwiznę lub pierwszy krok do oklepanego wyglądu - nie w przypadku J.Lo. Gwiazda tuż po wyjściu w romantycznym różu Magdy Butrym, sięgnęła po biel. Promując najnowszy film "Shotgun wedding", gdzie zagrała główną rolę, niemalże codziennie zachwyca niesamowitymi stylizacjami. Tym razem postawiła na powiew świeżości.