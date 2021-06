Zapłaciła za fryzurę ponad 7 tys. złotych. Fryzjerka postanowiła się wytłumaczyć

Podejście do usług fryzjerskich bardzo zmieniło się w ostatnich latach. Klientki i klienci stają się coraz bardziej wymagający – nie chcą, by farby i produkty do stylizacji niszczyły włosy, a od fryzjera (a właściwie coraz częściej stylisty fryzur) wymagają perfekcji, kreatywności i artystycznego zacięcia.