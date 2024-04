Jedzono go w Polsce na potęgę. Wzmacnia serce, chroni jelita

Jedz wężymord na zdrowie. Właściwości lecznicze

Naziemną część rośliny wyróżniają podłużne liście i żółte kwiaty (całość dorasta nawet do 130 cm wysokości). Jadalny i bogaty w wartości odżywcze jest sam korzeń (ok. 30 cm długości). Zbiera się go pod koniec lata lub jesienią. Dawniej miał stanowić żelazny zapas pożywienia na długą i trudną zimę. Jest bowiem łatwy w uprawie i dość trwały, trzeba tylko uważać, aby korzenie się nie połamały.