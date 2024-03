Zdrowotna bomba za grosze. Dodaj na wędlinę, a nie pożałujesz

Ponieważ znajdujący się w chrzanie izotiocyjanian allilu (odpowiedzialny za ten wyjątkowy smak) może podrażniać oczy, nos i gardło, najlepiej robić to przy szeroko otwartym oknie. Utarty chrzan przelewamy wrzątkiem, po czym doprawiamy do smaku. Wystarczy odrobina octu lub soku z cytryny (ok. 2-3 łyżki na pół kilograma). Przekładamy go do wyparzonych słoiczków i możemy przechowywać w lodówce do 4 tygodni. To doskonała baza do przygotowania wielkanocnego barszczu, ćwikły czy sosu.