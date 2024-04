Zapomnij o mini. Gwiazdy chowają nogi w hitowym modelu spódnicy

Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie zaszkodzić pozycji krótkich spódnic, które niezmiennie kochamy od lat 60. W tym sezonie mają jednak nie lada konkurencję: spódnice maxi, i to w wielu różnych wariantach. Jak je nosić, żeby być modną wiosną i latem? Wystarczy, że zajrzysz do naszego przewodnika po jednym z najważniejszych trendów ostatnich miesięcy.

Minispódniczka miała swoje pięć minut – i to nie jeden sezon, ale dekady. Jednak właśnie na naszych oczach wyrasta jej poważna konkurencja w postaci spódnicy maxi. Co prawda pojawiała się już w poprzednich latach, ale nigdy nie stanowiła obiektu takiego pożądania, jak dziś. Zarówno jeansowe, jak i uszyte ze zwiewnych tkanin, są najlepszym dowodem na to, że praktyczne ubrania mogą być też kobiece. Projektanci proponują je w wielu wersjach: eleganckich, boho, minimalistycznych – każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Nosząc spódnicę maxi, możesz poeksperymentować z proporcjami sylwetki i poczuć się swobodnie przy różnych okazjach. A jak je stylizować? Najlepiej zajrzeć na Instagrama lub TikToka, gdzie gwiazdy i stylistki dzielą się swoimi pomysłami. My zwróciłyśmy szczególną uwagę na trzy propozycje z polskich social mediów.

Socha w zaskakującej stylizacji ze spódnicą maxi

Małgorzata Socha po raz kolejny zaskoczyła nas pomysłem na outfit. Nie mamy pewności, czy w tym przypadku też wspierała ją Alicja Werniewicz, znana stylistka, która od lat współpracuje z aktorką, ale wiemy jedno: trudno o ciekawszy look na wiosnę. Elegancka spódnica "slip" w tej wersji łączy się nie z szykownym żakietem, a z krótką kurtką bomberką.

Małgorzata Socha © Instagram | @malgosia_socha

Idealne buty do długiej spódnicy? Socha stawia na klasyczne czółenka w białym kolorze, które kontrastują kolorem ze wszystkimi elementami stylizacji. Spódnica "slip" z satyny to absolutny must have tego sezonu – możesz ją nosić nie tylko z butami na obcasie, ale też z lekkimi, płaskimi klapkami.

Długa dresowa spódnica w komplecie z bluzą – stylizacja Cichopek to majstersztyk

Katarzyna Cichopek postawiła na zupełnie inną spódnicę, ale i w tym outfcie króluje kontrast. Komplet składający się z bluzy i długiej spódnicy uszyto z dresu, ale ozdobiono zmysłową koronką. Rezultat? Gotowy zestaw w casualowym duchu, który jednak przemyca do codziennych stylizacji nieco kobiecego twista.

Katarzyna Cichopek © Instagram | @katarzynacichopek

Dresowe spódnice we wszystkich możliwych kolorach są wręcz stworzone do noszenia wiosną i latem. Nie gniotą się podczas długich podróży samochodem, sprawdzą się i w mieście, i na plaży, a do tego można je łączyć zarówno ze zmysłowym crop topem, jak i oversizową bluzą. Sprawdź kilka przykładów modnych i niedrogich spódnic, które znajdziesz poniżej.

Jeansowa spódnica Bohosiewicz to ideał na każdą okazję

Jeansowa spódnica na czerwonym dywanie? Czemu nie. Sonia Bohosiewicz włożyła denimową maxi na jedną z premier, a nam spodobał się pomysł na zestawienie jej z eleganckimi kozakami. Latem taki model możesz włożyć do wiązanych sandałków na szpilce, ale też ukochanych sneakersów. Zawsze będzie dobrze wyglądać.

Sonia Bohosiewicz © Instagram | @soniabohosiewicz

Wiele kobiet zastanawia się, czy długa spódnica, zwłaszcza ta jeansowa, skraca nogi. Jaka jest odpowiedź? Zupełnie się tym nie przejmuj – moda jest po to, żeby się nią bawić. Jeśli jednak zależy ci na efekcie optycznego wydłużenia nóg, włóż maxi z wysokim stanem i dodaj górę, którą możesz wsunąć za pasek.

