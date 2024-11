Stanęła przed lustrem i pstryknęła zdjęcie. Tym razem Joanna Opozda zaprezentowała się w zupełnie innej odsłonie. Postawiła na casualowy look, jednak naszą uwagę przykuło jej okrycie. To prawdziwa perełka, która podbija światowe wybiegi mody.

Joanna Opozda to jedna z najlepiej ubranych Polek. Lubi eksperymentować z modą, co już nie raz mogliśmy zaobserwować. Jej kreacje zarówno z czerwonego dywanu, jak i te na co dzień inspirują wiele Polek. Zazwyczaj możemy ją zobaczyć w eleganckich outfitach, a tym razem połączyła sportowy styl z nutą elegancji.

Aktywnie działa w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie obserwuje niemal 670 tys. osób. Tam często chwali się ujęciami zza kulis, nie stroni od dzielenia się swoim życiem codziennym. Spójrzcie na ostatnią stylizację Opozdy.

Joanna Opozda w kożuchu

Aktorka pokazała perfekcyjny zestaw na luźniejszy dzień. Jej casualowy look składał się ze sneakersów, białej bluzy z kapturem oraz jasnoszarych "baggy jeans". Opozda wie, co teraz jest modne, bo spodnie, które wybrała, to teraz numer jeden w modzie!

Joanna Opozda w Kożuchu. © Instagram.com, asiaopozda

Jednak w tym zestawieniu to okrycie robi największą furorę. Mowa o kożuchu w wersji maxi, który sięga aż kostek. Opozda postawiła na czekoladowy odcień, który jest obecnie najbardziej pożądanym kolorem. Całość zdobiły beżowe wstawki z przyjemnego w dotyku futerka.

Kożuchy, czyli hit sezonu 2024/2025

Kożuch w stylu Joanny Opozdy już kilka sezonów temu przewijał się w świecie mody. Dziś nadal jest uwielbianym okryciem, ale w tym roku nabrał zupełnie nowego znaczenia. O tym, że będzie hitem tego roku, oznajmili nam projektanci największych domów mody. Kożuch był jednym z najczęściej pojawiających się propozycji m.in. u Burberry, Sacai, Loewe czy Chanel.

Skórzane okrycie z futerkiem to symbol elegancji i luksusu, a zarazem ciepła i komfortu. W tym roku rządzą zarówno te nowoczesne modele jak i te standardowe, bardziej w formie vintage. Mimo swojego charakterystycznego szyku są uniwersalnym i ponadczasowym elementem garderoby, który zestawimy praktycznie z każdą stylizacją, wpisując się w aktualne trendy.

