Założyła zimowy "must have". Takiej kurtki nie może zabraknąć w twojej szafie

Wyróżniający się element, który od razu wpada w oko to kurtka puchowa. To totalny klasyk, który nie wychodzi z mody od wielu lat i ciągle jest na czasie. Prezenterka skusiła się na krótszą wersję znanego modelu kurtki w kolorze czarnym. Do tego dobrała jasne legginsy, które są kontrastem dla górnej części outfitu.

Kurtka puchowa to "must have" w zimowej garderobie. Jej klasyczna forma sprawia, że jest uniwersalna i ponadczasowa, dlatego wciąż jest modna. Oprócz tego, że otula nas swoim ciepłem w chłodne i mroźne dni, to wygląda stylowo i pasuje do praktycznie wszystkich stylizacji. Zatem bez wątpienia można powiedzieć, że dopełni zarówno casulaowe jak i eleganckie looki. Co najważniejsze jest wygodna i lekka przez co, jej noszenie zapewnia ogromny komfort. Wybór mamy spory - różne kroje, kolory, długości i tkaniny. Od sportowych modeli, aż po te najbardziej designerskie. Wszystko zależy od naszych preferencji.