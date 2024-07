Fatalne wyniki egzaminów z matematyki. Wskazała powód

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę wyniki egzaminów ósmoklasisty. Nie są one jednak zadowalające. Jak poinformowało CKE, egzaminy wypadły gorzej niż przed rokiem. Język polski zdało 61 proc. uczniów, a matematykę 52 proc. Najlepiej wypadł natomiast język angielski, który zdało 66 proc. ósmoklasistów.

Zdaniem Katarzyny Lubnauer, jednym z powodów niezadowalających wyników egzaminów jest likwidacja gimnazjów, które "służyły temu, by wyrównywać szanse".

- Co roku ogłaszamy "kierunki polityki oświatowej na kolejny rok szkolny". Pierwszy raz jest tam zwrócenie uwagi na matematykę - podkreśliła w rozmowie z Radiem Zet.

Będzie nowy przedmiot. Wejdzie do szkół już 1 września

Będzie nowy przedmiot. Wejdzie do szkół już 1 września

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!