Zapozowała w samym body. Fotką pochwaliła się w sieci

Przyglądając się temu zdjęciu, można by pomylić ją z jakąś światową gwiazdą. "Glamour" – podpisała fotkę Roksana Węgiel, choć nie zapozowała do niej w szykownej sukni, a jedynie czarnym body.

Wygląda na to, że życie Roksany Węgiel wraca powoli do normy. Uwielbiana przez młodzież wokalistka na początku października poinformowała, że trafiła do szpitala.

"Dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala..." – napisała.

Roksana Węgiel pochwaliła się nowym zdjęciem

Roksana Węgiel wróciła już do regularnego publikowania na Instagramie. Ostatnio podzieliła się z fanami (ma ich na profilu aż półtora miliona) fotografią, na której wygląda niczym światowa gwiazda. Po małej Roksanie z Eurowizji Junior nie został ślad. Piosenkarka zapozowała do zdjęcia jedynie w czarnym, opiętym na ciele body z długim rękawem, które wystąpiło w towarzystwie masywnych kolczyków. Oto jej domowa wersja glamour.

Jak stylizować body?

Warto zaznaczyć, że ten element garderoby to must have na sezon jesienno-zimowy, ponieważ gwarantuje ciepło. Wystarczy dobrać do niego jeansy wide leg, skórzane botki i wełniany płaszcz, by prezentować się rewelacyjnie. Body można też zestawić z tweedową mini i kozakami za kolano. Pomysłów jest całe mnóstwo. Dlatego taki basic powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety.

