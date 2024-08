Stylistka ocenia ślubne kreacje Roxie. "Koronki mogą wyglądać stylowo, a nie przaśnie"

Ok, rozumiem

O tym ślubie huczało w sieci od dawna. W minioną niedzielę (25 sierpnia) Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Kilka miesięcy wcześniej zakochani wzięli ślub cywilny. Teraz przyszła pora na przysięgę przed ołtarzem i huczne wesele. Jak prezentowali się w tym dniu?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny

Roksana Węgiel lubi bawić się modą i coraz śmielej eksperymentuje ze stylizacjami. To jedna z najlepiej ubranych gwiazd młodego pokolenia. - W garderobie dominują u mnie mocne akcenty, bardzo lubię przełamania - mówiła artystka w rozmowie z WP Kobieta.

Na ślub wybrała koronkową suknię o kroju rybki z Concept Store Izabeli Janachowskiej. "To ekskluzywny model, który dostępny jest tylko w salonie" - czytamy na stronie internetowej salonu ślubnego Janachowskiej.

- Pierwsza stylizacja jest moją ulubioną. Roksana wybrała maxi sukienkę z piękną koronką. Dopasowany fason świetnie podkreślił figurę artystki. Pokazała, że można zasłonić dużo i jednocześnie zaprezentować seksowną i kobiecą stylizację - mówi Milena Bekalarska.

- Plus za to, że dekolt jest z tyłu, nie z przodu. Wydaje mi się, że tą stylizacją Roxie udowodniła, że koronki mogą wyglądać stylowo, a nie przaśnie. Suknia przypomina mi kreację Hailey Bieber ze ślubu - dodaje stylistka.

Z kolei Kevin Mglej zaprezentował się w jasnym, trzyczęściowym garniturze i brązowych mokasynach. Zrezygnował z muszki i krawata, co dodało nieco nonszalancji.

Wskoczyła w mini. W takiej kreacji zatańczyła na weselu

Po uroczystej ceremonii Roksana Węgiel przebrała się w kolejną suknię. Na sali weselnej zaprezentowała się w błyszczącej kreacji z imponującym rozcięciem.

Jak ocenia ją stylistka? - Widać, że druga kreacja jest już bardziej praktyczna, bo odsłania więcej ciała. Jest m.in. asymetryczne rozcięcie na nodze. To fajny look, bardziej nowoczesny. Jeśli lubimy swoje ramiona, to śmiało możemy sobie pozwolić na taką kreację - komentuje Milena Bekalarska.

Czas na kreację numer trzy. Roksana Węgiel przygotowała taneczną niespodziankę dla męża. Na parkiet wyszła w odważnej mini. Były piórka i błyskotki.

- Szczerze mówiąc, ta opcja mi się najmniej podoba, ale Roxie wygląda świetnie. Pojawiły się pióra, błysk oraz większy dekolt. Widać, że Roksana pobawiła się tutaj mocnymi trendami. To nie jest błąd, jeśli zestawimy ze sobą cekiny i pióra - ocenia stylistka.

Jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, Roksana Węgiel postawiła na nowoczesną klasykę. Ciemne włosy ułożyła w hollywoodzkie fale. - Plus za włosy i makijaż. Nie są przaśne, ciężkie i przestylizowane. Team beauty zdał egzamin, ponieważ przygotował taki świeży look, który idealnie pasuje do stylizacji - ocenia ekspertka.

