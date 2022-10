Zapytała o ślub cywilny. Tak odpowiedzieli jej franciszkanie

- Napisała do nas pani, której brat miał ślub kościelny. Rozstał się z żoną, a teraz związał się z inną kobietą. Z nową partnerką chce wziąć ślub cywilny. Siostra się z tym nie godzi, uważa to za coś złego - tak franciszkanie rozpoczęli jeden z odcinków "Bez Sloganu". Dodali też, że są to typowe dylematy osób wierzących, które chcą postępować zgodnie z sumieniem "uformowanym przez ewangelię".