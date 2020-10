Zapytali rdzennych Amerykanów o Krzysztofa Kolumba. Odpowiedzi wbijają w ziemię

Młoda Indianka słyszy "Krzysztof Kolumb" i robi taką minę, jakby zaraz miała zwymiotować. Jej twarz wyraża obrzydzenie w stosunku od podróżnika, który odkrył Amerykę. W dniu jego święta ludzie, którzy za jego sprawą są traktowani jako ci gorszej kategorii, choć Ameryka to ich dom, powiedzieli, że to nie odkrywca, tylko morderca, gwałciciel i pierwszy terrorysta USA. Ale o tym w szkołach się nie mówi.

Krzysztof Kolumb oczami Indian

"Zło, czyste zło" – mówi ze łzami pierwsza kobieta, którą widzimy w filmiku "The Cut". "Najeźdźca" – komentuje kolejna. "Znalazł się tu, gdy się zgubił. I był pierwszym, który nazwał nas Indianami, bo sądził, że do Indii trafił. W związku z tym nie kojarzy się najlepiej rdzennej społeczności" – dodaje z niesmakiem.

Inna dziewczyna nerwowo się śmieje, stwierdzając, że Amerykanie nie powinni oddawać mu hołdu świętem. Dalej słyszymy: "Potraktował Amerykę jako coś do podbicia i przyporządkowania sobie, a to wywołało mnóstwo bólu". W pewnym momencie na pytanie o Kolumba odpowiada mężczyzna. "O mój Boże. Gwałciciel, morderca" – wyrzuca z siebie.

Padają coraz mocniejsze określenia – od ludobójcy po terrorystę. Jeden z pytanych mówi wprost: "P… go!". To ostatnie powtarzają już w zasadzie wszyscy: "P… Krzysztofa Kolumba!", i to z uśmiechem na ustach. "Według prawa USA, jeśli uczestniczysz w kradzieży przez jakąś osobę, jesteś współwinny. A jasne jest, że Stany Zjednoczone zostały skradzione" – tłumaczy starszy rdzenny Amerykanin.