Żarłoczny rynek. Jak Polacy polują na mieszkania

- Ciężar ewentualnych kłopotów i konsekwencji spada na właściciela – tłumaczy. - W tej chwili w Polsce toczy się kilkanaście tysięcy postępowań o eksmisję z uwagi na niepłacenie. Średnio takie postępowanie trwa dwa lata i w tym czasie właściciel lokalu musi ponosić normalne koszty. Bo jeśli przestanie płacić np. wspólnocie, to wspólnota pozwie go o niezapłacone czynsze i oddaje sprawę do komornika. Wspólnoty nie obchodzi, komu on wynajął i że ten ktoś nie płaci. Do bloku musi być dostarczone ciepło, muszą być sprzątane klatki schodowe, itd. Krótko mówiąc: właściciel ponosi koszty, a najemca może mu nie płacić. I takich cwaniaków w Polsce jest dużo. Dlatego wystraszeni wynajmujący próbują się zabezpieczyć na wszelkie sposoby.