Zarobki męskich prostytutek. Piotr Krysiak ujawnił szczegóły z nowej książki

Krysiak dowiedział się również, ile zarabiają męskie prostytutki. "W Polsce kwoty za godzinę ich usług wahają się między 350 a 500 złotych za godzinę. [...] W Europie największym powodzeniem od kilku lat cieszą się Latynosi z Brazylii, Wenezueli, Kolumbii, Kuby czy Dominikany. Do Europy przygnała ich bieda i myśl, że tu łatwiej będzie im się ustawić w życiu i ściągnąć całe rodziny. Wielu z tych Latynosów pracuje na przykład weekendowo i za taki wyjazd na Majorkę z opłaconym hotelem, wejściem do salonów VIP w klubach zgarniają 4 tysiące euro. Czasami nawet nie uprawiają z nikim sexu. Ci, co cieszą się większym powodzeniem, potrafią zarobić nawet pond 10 tysięcy euro za weekend" - wyjawił.