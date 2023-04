Zasadź tę tanią roślinę. Krety będą trzymały się z daleka

Krety to niewielkie ssaki, których długość nie przekracza 20 cm. Żyją w podziemnych korytarzach, które wykopują samodzielnie. Kiedy wyłaniają się na powierzchnię, tworzą w ogrodzie bądź trawniku, nieestetyczne kopce. Uważane są za szkodniki, jednak nie jest to do końca prawda — żywią się one larwami owadów i dżdżownicami, które żerują na roślinach.