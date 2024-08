Zasadź w ogrodzie. Pięknie wygląda, a dodatkowo odstrasza ślimaki

Jarzmianka większa to bylina, która od lat zachwyca ogrodników swoim wdziękiem i wszechstronnością. Dorasta do około 60 cm wysokości, tworząc kępy ciemnozielonych, dłoniasto podzielonych liści. Jednak to nie one stanowią jej główną ozdobę - prawdziwym skarbem jarzmianki są jej niezwykłe kwiaty.