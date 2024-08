Rozsyp w ogrodzie. Ślimak dotknie i od razu zginie

Ślimaki to zmora każdego ogrodnika. Te niewielkie stworzenia pojawiają się w ogrodach już na początku wiosny i nie opuszczają ich do wczesnej jesieni. Przyciąga je łatwo dostępny pokarm i możliwość schronienia się w bezpiecznym miejscu.

Obecność ślimaków w ogrodzie nie zwiastuje nic dobrego. Choć są wolne, w ciągu jednej nocy mogą dotkliwie zniszczyć staranie wypielęgnowany plon. Jak pozbyć się ślimaków? Jeśli każda inna metoda już zawiodła, wypróbuj sposób doświadczonego ogrodnika. Jeden produkt wytępi ślimaki co do jednego.

Ślimaki to najliczniejsza grupa przedstawicieli mięczaków. W zależności od gatunku żywią się grzybami, glonami, porostami, drewnem, martwymi liśćmi, roślinami czy innymi mięczakami bądź owadami. Największe zagrożenie stanowią pomrowy, czyli ślimaki bez skorupy. Z niewiadomych powodów upodobały sobie warzywa kapustne, takie jak kapusta czy sałata. W ciągu jednej nocy są w stanie poważnie uszkodzić plon.

Jak pozbyć się ślimaków? Istnieje na to wiele sposobów. Wielu ogrodników decyduje się na rozsypanie gotowych środków przeciwko mięczakom, jednak te stanowią zagrożenie dla uprawy, a także dla psów czy kotów biegających po ogrodzie. Z tego powodu naturalne metody cieszą się coraz większą popularnością. Jeśli chcesz pozbyć się szkodników, możesz przygotować pułapkę z piwa bądź rozkruszyć skorupki od jajek wokół grządek. Nadadzą się także płatki owsiane, fusy po kawie czy ryż.

Ślimaki poruszają się na stopie pokrytej śluzem. Z tego powodu wielu ogrodników zaleca stosowanie produktów, które wchłaniają ich śluz, co uniemożliwia im dalsze poruszanie. Niestety, wiele ślimaków potrafi wytwarzać go tak dużo, że żadna pułapka nie stanowi dla nich problemu. W takiej sytuacji należy sięgnąć po silne środki, które raz na zawsze unieszkodliwią szkodniki. Takim produktem jest palone wapno. Kupisz je w sklepach budowlanych i ogrodniczych. Opakowanie kosztuje ok. 40 złotych.