Zastąpią bikini? Te stroje kąpielowe robią furorę wśród polskich gwiazd

Odważne bikini to już przeszłość? Raczej nie. W tym roku na liście gorących trendów znalazły się m.in. stroje z wymyślanymi górami, wycięciami tu i ówdzie oraz krzyżującymi się sznureczkami (gwiazdy noszą też bikini "do góry nogami"). Ale warto rozważyć także ponadczasowy wybór.

Czarny strój jednoczęściowy to propozycja idealna dla minimalistek oraz tych pań, które preferują opalanie natryskowe i stosowanie wysokiego filtra na plaży. Znane Polki coraz częściej wybierają ten klasyczny model, który nie tylko podkreśla sylwetkę , ale również dodaje elegancji. Zwróciłyśmy uwagę na plażowe stylizacje Moniki Mazur, Edyty Zając i Anny Popek. Wybrałyśmy trzy różne modele.

Zacznijmy od nowej gwiazdy "Dzień Dobry TVN", czyli Edyty Zając , która odpowiada za sekcję show-biznesową w śniadaniówce. Już na początku roku zachwyciła obserwatorów na Instagramie stylizacją z plaży. Do zdjęcia pozowała na skałkach.

Wybrała wydekoltowany kostium kąpielowy z dość wyciętym dołem. Jednoczęściowy strój przypominał modele, które nosiły ratowniczki w "Słonecznym patrolu". Jedyna różnica to kolor. Zając postawiła na najciemniejszą z barw.

Monika Mazur postawiła na model z falbanami przy rękawach. Jednoczęściowy kostium kąpielowy, który wybrała gwiazda "Na sygnale", wyróżniała mocno wycięta góra. Dekolt wyeksponował i optycznie wydłużył szyję. Monika Mazur prezentowała się jednocześnie skromnie i efektownie. Taki strój to alternatywa dla bluzki lub krótkiego topu. Wystarczy połączyć go z jeansowymi szortami.

Odważny kostium kąpielowy zaprezentowała ostatnio Maja Bohosiewicz . Do zdjęć pozowała w jednoczęściowym stroju z intrygującym dekoltem oraz wycięciem pod biustem . Wyglądała obłędnie!

