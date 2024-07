Po ulicy spacerowała w bieliźnianej mini. "Slip dress" to najlepsza opcja na lato

Prezenterka "Dzień Dobry TVN", która odpowiada za sekcję show-biznesową, to jedna z najlepiej ubranych gwiazd TVN. Jej stylizacje są zawsze przemyślane i dobrze skomponowane. Z najgorętszych trendów wybiera to, w czym dobrze się czuje, a ubrania są dopasowane do perfekcyjnej sylwetki modelki.