Grzeszczak wkroczyła na scenę. Jej strój bił po oczach

Sylwia Grzeszczak wybrała specjalny materiał, który mocno mienił się w świetle , ale z pewnością był wygodniejszy od ubrań pokrytych cekinami. Uwagę zwraca także niesztampowy kolor. Piosenkarka zrezygnowała z czerni, czerwieni czy różu na rzecz odcienia morskiego. Nawiązanie do syreny? Charakterystyczne fale w stylu "mermaid hair" jeszcze bardziej podkręciły ten efekt.

