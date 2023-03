Zaszalała ze stylizacją. Śleszyńska w cekinach od stóp do głów

Premiera filmu "Filip" przyciągnęła do warszawskich Złotych Tarasów tłum gwiazd . Na czerwonym dywanie pojawili się m.in.: Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Katarzyna Warnke, Maria Dębska, Patricia Kazadi , Sandra Kubicka i Baron, Paweł Deląg czy Bartłomiej Kasprzykowski.

Hanna Śleszyńska przyszła na premierę filmu "Filip" w czarnym, cekinowym garniturze . Marynarka odznaczała się raczej dopasowanym krojem, podczas gdy spodnie charakteryzowały się stosunkowo szerokimi nogawkami. Aktorka założyła pod spód gładką, czarną bluzkę, a i dodatki – buty oraz skórzaną listonoszkę – wybrała w tym samym kolorze. Warto także zwrócić uwagę na detale. Śleszyńska zdecydowała się na szminkę i lakier do paznokci w odcieniu krwistej czerwieni .

"Filip" to dramat wojenny w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Film trzymał trzy nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni . Opowiada historię młodzieńca, który stracił najbliższych w strzelaninie w warszawskim getcie. W 1943 roku jest już kelnerem w ekskluzywnym hotelu we Frankfurcie. Ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i korzysta z uroków życia. Jednak jego losy mają się ponownie skomplikować.

