Zaszalała ze stylizacją. Tylko spójrzcie na kozaki

Choć srebrne kozaki nie każdemu przypadną do gustu, trzeba przyznać, że w przypadku scenicznej kreacji sprawdzają się świetnie. Ewa Farna pokazała, że błyszczące obuwie można także bez problemu nosić ze zwykłą koszulką oversize. Na tak oryginalne obuwie znajdzie się miejsce w szafie każdej kobiety, która lubi poeksperymentować z wizerunkiem i wyróżnić się z tłumu.

