14-letnia Daria poinformowała, że jest w drugiej ciąży. Twierdzi, że ojcem jest 30-latek

Gdy Daria zaszła w pierwszą ciążę i poinformowała o tym swoich followersów, natychmiast przez media przetoczyła się dyskusja, czy 13-letnie dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by zapewnić opiekę maluchowi. Ale najbardziej szokująca była informacja o rzekomym ojcu dziecka… Daria twierdziła bowiem, że ojcem jest 10-letni Wania.

Celebrycka kariera ciężarnej 13-latki

Para wspólnie pozowała do zdjęć na Instagramie, a nawet wystąpiła w kilku programach telewizyjnych, gdzie ogłaszała wielką miłość i gotowość do założenia rodziny. Daria stała się popularna, jej konta w social mediach śledzi 150 000 osób. Wymyśliła też hasztag #13latkawciazy.

Niestety, lekarze udowodnili, że 10-latek nie był jeszcze fizycznie w stanie spłodzić dziecka, nie wszedł bowiem jeszcze w okres pokwitania. Przyparta do muru Daria przyznała się, że rzeczywistym ojcem dziecka jest 15-letni Stiopa, licealista, który wymusił na niej stosunek. Jej rodzice zawiadomili policję o gwałcie. 15-latek przebywał w areszcie domowym.

Daria rozpętała kolejną burzę

Bieda, hejt i poniżanie

Daria, prócz opieki nad córką Emi, musi też wychowywać dwójkę rodzeństwa. Na co dzień mierzy się też z ogromnym internetowym hejtem. Gdy zgasły światła, media przestały się interesować losami młodej matki. Nie znalazły się żadne organizacje gotowe wspierać dziewczynę w nowym zadaniu.

"Gdybyście tylko wiedzieli, co naprawdę dzieje się w moim życiu... Jestem okropnie zmęczona, ponieważ w rodzinie tylko ja zarabiam. Do tego cały czas siedzę z Emi. Wszyscy uwielbiają oceniać kogoś, nawet nie wiedząc, co się z tym człowiekiem dzieje" - dodaje Daria.