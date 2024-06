Zażartował na ślubie. Nie każdemu spodobał się humor księdza

Filmik z wypowiedzią duchownego trafił do mediów społecznościowych. Użytkownicy platformy TikTok natychmiast zwrócili uwagę na, że panna młoda mogła poczuć się urażona. "Pewnie panna młoda poczuła się wyjątkowo", "Na pewno płakała do końca dnia", "On poważnie powiedział to na ślubie?". Inni stwierdzili, że po takiej wypowiedzi opuściliby kościół: "Wstałabym i wyszła", "Ta cisza w kościele".

Znaleźli się jednak tacy, którzy nie zdecydowali się na krytykę duchownego. "Szczerze? Nie żebym broniła, ale jakby to powiedział jakiś tiktoker, to wszyscy by się śmiali do rozpuku, ale że to mówi ksiądz to, jak on może", "Skąd pomysł, że o kobietach mówi? Te zabawki to w domyśle mąż i żona" - dodali następni internauci.