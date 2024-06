Duchowny powiedział o swoich zarobkach. Podał konkretną kwotę

Ks. Główczyński został ostatnio zaproszony do podcastu "Bez tajemnic", gdzie postanowił opowiedzieć na temat zarobków duchownych. Sam przyznał, ile dostaje pieniędzy.

"Ksiądz z osiedla" przyznał, że za posługę katolicką nie zarabia nic. Otrzymuje za to pensję nauczyciela z jednej ze szkół, w której pracuje.

Duchowny przyznał, że zarabia od 2 do 3 tys. zł brutto, do czego dochodzi jeszcze emerytura w wysokości 1,9 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie zasadnicze to nie jedyne źródło dochodu księży. Miesięcznie dochód z tacy może osiągnąć nawet 18 tys. złotych w zależności od parafii. Innym źródłem zarobku są tzw. "wspominki", czyli opłaty za modlitwę za zmarłych, wynoszące nawet 2 tys. złotych. Wielu księży czerpie również dochody z wynajmu nieruchomości. Istotnym zastrzykiem finansowym jest także kolęda, podczas której wierni składają datki. Księża otrzymują 20 proc. z zebranej wówczas kwoty.