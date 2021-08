Zbawienny detoks. Koniec z pryszczami, zaskórnikami i wągrami

Czas na ukoronowanie detoksykującej pielęgnacji, którą wykonałaś. Krem do twarzy to prawdziwa gwiazda wieczoru, która nawilży i odżywi twoją skórę. Oczyszczona skóra spije każdy cenny składnik kremu, który powinnaś dostosować do cech twojej cery. Jeśli nie możesz zapanować nad trądzikiem, wybierz krem przeciw niedoskonałościom. Jeśli twoja skóra jest sucha i napięta, wybierz ten nawilżający, który w mig napoi ją drogcennymi substancjami. Pamiętaj, żeby kremu używać dwa razy dziennie, dopiero, gdy twoja skóra jest czysta. Na noc nie używaj kremów, które zawierają filtr. Podczas snu skóra się regeneruje, a zawarty w kremie filtr może ten proces zahamować oraz zapchać pory. Po intensywnym detoksie zaśniesz z pewnością, że rano obudzisz się piękniejsza i pełna szczęścia, a od twojej skóry nie będzie można oderwać wzroku.