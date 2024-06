Zbierz na polu, zalej wodą i wypij. Brzuch stanie się płaski

Z wyglądu przypomina zwykły chwast. Spotkasz go wszędzie, bowiem rośnie w ogrodach, na polach, łąkach i pastwiskach. Nie daj się zwieść pozorom — to wyjątkowa roślina o szerokim działaniu prozdrowotnym. Wykorzystaj ją do przygotowania naparu, który łagodzi wzdęcia i bóle brzucha.

Boży chlebek, nazywany też chlebem Baby Jagi czy guziczkowym zielem to tak naprawdę ślaz zaniedbany. Z wyglądu przypomina chwast, jednak po przyjrzeniu się można zauważyć na niej drobne kwiaty przypominające malwę.

Można spotkać go w ogródkach, lasach, na polach czy pastwiskach. Niegdyś był szeroko stosowany w ziołolecznictwie ze względu na swoje liczne właściwości prozdrowotne. Wykorzystaj go przygotowania naparu, który przyspieszy odchudzanie i złagodzi bóle brzucha.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Traktuje się go jak chwast. Skrywa cenne właściwości prozdrowotne

Chlebek boży to roślina z rodziny ślazowatych. Początkowo uprawiano go na terenie dzisiejszego Iranu i Turcji, jednak szybko rozprzestrzenił się po świecie. Jest bardzo prosty w uprawie i ma niewielkie wymagania glebowe. Rośnie w ogródkach, na polach, łąkach i w lasach.

Jeszcze kilkanaście lat temu był powszechnie używany w ziołolecznictwie. Wykorzystywano go do przygotowywania prozdrowotnych naparów i odwarów. Wykazuje działanie przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie i łagodzące. Wspiera prawidłową pracę układu trawiennego i odpornościowego. Łagodzi przebieg grypy żołądkowej, grypy i przeziębienia. Można stosować go wewnętrznie i zewnętrznie. Tonik ze ślazu sprawdzi się u osób borykających się z trądzikiem czy nadmiernym wydzielaniem sebum.

Zbierz i zalej wrzątkiem. Pozbędziesz się bólu brzucha

Napar z bożego chlebka można potraktować niczym suplement diety. Spożywany regularnie chroni przed przeziębieniem i grypą, przyśpiesza odchudzanie, a także niweluje wzdęcia, sprawiając, że brzuch staje się płaski. Jeśli chcesz włączyć go do swojej codziennej diety, udaj się na łąkę lub pole oddalone od drogi. Zbierz kwiaty i łodygi. Umyj je pod bieżącą wodą, osusz i posiekaj najdrobniej, jak potrafisz. Ususz je na słońcu i przesyp do czystego słoiczka. Jak przygotować z napar ze ślazu? Wyciągnij kubek i wysp do niego łyżkę suszu, wlej do niego wrzącej wody i przykryj go talerzem, aby mogło się zaparzyć. Wypij zaraz po ostygnięciu.

