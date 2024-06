Najgorsze oleje do smażenia. Unikaj ich jak ognia

Chcąc zadbać o swoje zdrowie, podejmujemy świadome wybory żywieniowe. Sięgamy po świeże, nieprzetworzone produkty. Unikamy słodkich napojów czy potraw bogatych w niezdrowe tłuszcze.

Mimo to, wielu z nas popełnia błąd, który prowadzi do rozwoju miażdżycy czy problemów z układem krążenia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie każdy tłuszcz nadaje się do smażenia. Jakich olejów lepiej unikać?

Unikaj tych tłuszczów. Nie nadają się do smażenia

Smażenie to jeden z najpopularniejszych sposobów obróbki termicznej. Nieodłącznym elementem tego procesu jest tłuszcz. Zwykle jest to olej lub oliwa bądź masło. Nie każdy tłuszcz nadaje się do smażenia, bowiem każdy z nich ma inny punkt dymienia.

Czym jest wspomniany punkt dymienia? To najniższa temperatura, przy której tłuszcz zaczyna rozpadać się na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Po przekroczeniu konkretnej temperatury zaczyna tracić wszelkie właściwości odżywcze, a zawarte w nim składniki przekształcają się w szkodliwe związki chemiczne.

Jaki tłuszcz jest najgorszy do smażenia? Nierafinowany olej lniany. Po podgrzaniu go do 107 stp.C. zaczyna dymić, a zawarty w nim kwas alfa-linolenowy rozkłada się na szkodliwe nadtlenki o rakotwórczym działaniu. Ten olej nadaje się jedynie do spożywania "na zimno". W takiej postaci warto jeść go jak najczęściej, bowiem dostarcza cennych kwasów z grupy omega.

Na drugim miejscu plasuje się oliwa z oliwek. Tak jak olej lniany, ma niski punkt dymienia. Po podgrzaniu do 160 stp.C. zamienia się w toksyczną mieszankę o gorzkim posmaku. Lepiej używać jej do sosów, dipów czy sałatek.

Ostatnie miejsce na liście należy do margaryny i… masła. Margaryna to mieszanka powstała z tłuszczu słonecznikowego, rzepakowego i palmowego. Ten ostatni to źródło szkodliwych tłuszczów trans, które podwyższają poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów. Regularne spożywanie margaryny zwiększa ryzyko chorób układu sercowego, naczyniowego i krwionośnego.

A co z masłem? Można używać go wyłącznie do krótkiego smażenia w stosunkowo niskiej temperaturze, np. do jajecznicy. Po przekroczeniu punktu dymienia zawarte w nim białka przekształcają się w substancje, które są groźne dla zdrowia.

Jakie tłuszcze są najzdrowsze?

Tłuszcz bierze udział w transporcie witamin i składników odżywczych do krwi. To jeden z trzech najważniejszych makroskładników. Nie powinniśmy go unikać. Jaki tłuszcz jest najlepszy do smażenia? Okazuje się, że najlepszym wyborem jest olej z awokado, sojowy, słonecznikowy i masło Ghee. Każdy z nich ma wysoką temperaturę dymienia, która przekracza 200 stp.C. Można używać ich zarówno do pomazania potraw jak i smażenia w głębokim tłuszczu.

