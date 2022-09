Zbigniew Tucholski nie poszedł w ślady matki. Oto co robi syn Anny German

"To dla mnie zbyt osobiste. Nie chcę, aby łączono mnie z Anną German. Ja to ja i nie potrzebuję żadnego rozgłosu. Może to i dziwne, ale nie chcę, aby o mnie mówiono, pisano, kojarzono z karierą mamy. Zbyt dużo nieprawdy napisano" - mówił w wywiadzie.