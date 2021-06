Zborowska zdradziła, jak nazwie córeczkę. Piękne i niespotykane imię po prababci

"Nadzieja - tak miała na imię moja Babcia… Babcia Nadzia. Niesamowicie piękna, dobra i kochana kobieta. Mama mojej Mamy. Była piosenkarką estradową, modelką i aktorką. Zawsze chciałam tak nazwać córkę. @hannaneves za każdym razem jak rodziła swoje córeczki to przypominała mi, że ona nie nazwała swoich córek Nadzia bo ja sobie to zaklepałam jako małolata. wiec jeśli będę miała kiedyś córkę to MUSZĘ JĄ TAK NAZWAĆ bo inaczej się na mnie wkurzy" - zażartowała aktorka.