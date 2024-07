Teraz nie ma modniejszej spódnicy. Znane Polki noszą ją na okrągło

Jeansowe spódnice midi i maxi, które długo były zapomniane, wróciły do łask w sezonie wiosna-lato 2023, stając się jednym z najgłośniejszych trendów. Jeszcze większą popularnością cieszą się teraz. Kobiety najczęściej łączą te spódnice z prostymi T-shirtami oraz krótkimi topami, a uzupełnieniem są m.in. sandałki, tenisówki czy nawet kowbojki.

Krzan wybrała jasny denim. Maxi spódnica o niskim kroju przyciąga uwagę za sprawą rozcięcia z przodu. Dodała do niej beżową kamizelkę o dopasowanym kroju, a na stopy wsunęła sportowe buty.

Karolina Pisarek wybrała ołówkowy model o długości midi. Rozcięcie zapewnia większą swobodę ruchu, więc świetnie sprawdzi się w stylizacjach na co dzień. Na ten fason muszą jednak uważać nieco niższe panie. Krój optycznie skraca sylwetkę.

Z kolei Agnieszka Sienkiewicz-Gauer do jeansowej maxi spódnicy z rozcięciem włożyła koszulę o satynowym wykończeniu i czarne szpilki z odkrytą piętą. Stylizację dopełniła pikowana torebka na złotym łańcuszku, który korespondował z biżuterią. Aktorka udowodniła, że denim sprawdzi się również na wieczorne wyjścia.

